Меры поддержки бизнес-сообщества Мордовии в связи с геополитической ситуацией

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4 марта, в связи с увеличением ключевой ставки Центробанка России до 20%, совет МКК «Фонд поддержки предпринимательства РМ» провел заседание, на котором приняты ряд изменений по кредитным продуктам Фонда, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства региона.
Конкретно, были установлены фиксированные процентные ставки по предоставляемым займам на уровне от 1% до 13%, а именно:
Для дополнительного снижения нагрузки на бизнес-сообщество Мордовии приостановлено взимание комиссии за выдачу микрозайма до 30 июня 2022 года по таким продуктам, как:
Напомним, МКК «Фонд поддержки предпринимательства РМ» создан на основании распоряжения Правительства РМ в 2011 году с целью осуществления микрофинансовой деятельности и общественно полезных целей в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.
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