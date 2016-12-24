Меры поддержки бизнес-сообщества Мордовии в связи с геополитической ситуацией

4 марта, в связи с увеличением ключевой ставки Центробанка России до 20%, совет МКК «Фонд поддержки предпринимательства РМ» провел заседание, на котором приняты ряд изменений по кредитным продуктам Фонда, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

Конкретно, были установлены фиксированные процентные ставки по предоставляемым займам на уровне от 1% до 13%, а именно:

для предприятий, занимающихся деятельностью в пострадавших отраслях экономики в связи с распространением COVID-19, (общественное питание, сфера бьюти-услуг, фитнес-объекты, детские развлекательные центры, организаторы культурно-массовых мероприятий) сохранен продукт «Антикризисный» с процентной ставкой на уровне 1% до 31 марта 2022 года ;

; с целью поддержки начинающих предпринимателей сохранена процентная ставка по продукту «Легкий старт» на уровне 1% и увеличена сумма займа до 5 млн. рублей. Также, снижен размер финансирования проекта собственными средствами с 30% до 10% , при условии обеспечения суммы микрозайма свыше 500 тыс. рублей залогом в виде транспортных средств и недвижимости;

Также, , при условии обеспечения суммы микрозайма свыше 500 тыс. рублей залогом в виде транспортных средств и недвижимости; в целях развития моногородов по продукту «Моногород » зафиксирована процентная ставка 5% ;

; для поддержки предпринимателей, задействованных в мероприятиях по «выращиванию», зафиксирована процентная ставка продукта «Развитие» на уровне 5% ;

; для поддержки предпринимателей, осуществляющих социально-ориентированную деятельность, и предпринимателей занятых в сфере народных художественных промыслов, зафиксирована процентная ставка по продуктам «Социальный» и «Поддержка НХП» на уровне 2% ;

; по продуктам «Приоритетный» (для предпринимателей, занимающихся приоритетными видами деятельности: сельское хозяйство, производство продуктов первой необходимости, медицина и др.), «Поддержка» (для предпринимателей в пострадавших отраслях экономики в связи с распространением COVID-19), «Я сам» (самозанятые), «Инвестиционный» (продукт, рассчитанный на приобретение основных средств), «Маркетплейсы» (для предпринимателей, занимающихся торговлей на маркетплейсах) зафиксирована процентная ставка 11% ;

(для предпринимателей, занимающихся приоритетными видами деятельности: сельское хозяйство, производство продуктов первой необходимости, медицина и др.), (для предпринимателей в пострадавших отраслях экономики в связи с распространением COVID-19), (самозанятые), (продукт, рассчитанный на приобретение основных средств), (для предпринимателей, занимающихся торговлей на маркетплейсах) ; по продуктам «Стандартный» и «Рефинансирование» зафиксирована процентная ставка 13%;

Для дополнительного снижения нагрузки на бизнес-сообщество Мордовии приостановлено взимание комиссии за выдачу микрозайма до 30 июня 2022 года по таким продуктам, как:

«Стандартный» в размере 0,5% при отсутствии наемных работников и (или) при средней заработной плате менее трех минимальных размеров оплаты труда;

при отсутствии наемных работников и (или) при средней заработной плате менее трех минимальных размеров оплаты труда; «Рефинансирование» в размере 1% за выдачу микрозайма.

Напомним, МКК «Фонд поддержки предпринимательства РМ» создан на основании распоряжения Правительства РМ в 2011 году с целью осуществления микрофинансовой деятельности и общественно полезных целей в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.