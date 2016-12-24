В Мордовии сотрудник Управления кадров МЧС по РМ задержан за взятку

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Оперативниками УФСБ России по Мордовии пресечена противоправная деятельность сотрудника Управления кадров ГУ МЧС по РМ, подозреваемого в получении взятки.
Установлено, что фигурант получил взятку в размере 50 тысяч рублей от жителя г. Саранска за оказание содействия в трудоустройстве в ГУ МЧС. При получении денег мужчина был задержан сотрудниками УФСБ с поличным.
2 марта 2022 года в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
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