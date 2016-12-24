Мэр города Игорь Асабин ознакомился с работой снежного полигона Саранска

Глава Саранска осмотрел, как организована работа на полигоне, пообщался с рабочими. В течение зимы весь снег, вывозимый с городских территорий, складируется именно здесь.

Представители муниципального предприятия «ЖРСУ Октябрьского района г. Саранска», в чьем ведении находится полигон, рассказали, что зимой снег свозится сюда круглосуточно. За сезон площадка на санитарный день закрывалась лишь дважды - работающей здесь спецтехнике необходимо было навести порядок после завоза большого объема снега.

На полигоне в постоянном режиме ведется контроль за количеством ввозимых снежных масс, в том числе и при помощи видеонаблюдения. Машинист бульдозера пригласил градоначальника поучаствовать в буртовке снега. Игорь Асабин принял это приглашение и некоторое время поработал вместе с водителем спецтехники.

В завершение визита мэр Саранска поблагодарил механизаторов за работу и пожелал им здоровья.