В России создадут межведомственную группу по контролю за наличием лекарств

Медицинская сфера
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Чтобы следить за стабильностью в обеспечении лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций будет создана межведомственная рабочая группа. Ее главная задача – постоянный мониторинг обстановки, чтобы при необходимости оперативно вырабатывать решения.
«Ситуация с лекарствами на сегодня стабильная. В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов, – заявил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. – В части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств. По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение 2-3-летних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов. Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы. Заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа на сегодня не звучало. Мы совместно с федеральными органами власти и регионами уже занимаемся выработкой первоочередных мер по совершенствованию подходов к обеспечению медицинской продукцией в текущей ситуации».
Решение о создании межведомственной группы приняли на совещании, в котором участвовали представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, ФАС и Росздравнадзора.
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Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в итоговой коллегии Министерства здравоохранения Мордовии
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