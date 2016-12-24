Медицинская сфера

Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в итоговой коллегии Министерства здравоохранения Мордовии

«Нам сегодня предстоит обсудить основные итоги и стратегические задачи в сфере медицины, финансирование учреждений здравоохранения, логистику и оказание помощи людям, - сказал в своем приветственном слове Артём Здунов. – Развитие эпидситуации в последние недели позволило нам снять ряд ограничительных мер, основная текущая задача –перейти к восстановлению полноценных объемов оказания плановой помощи. В то же время борьба с эпидемией продолжается, в ней остаются задействованными более 3 тысяч медицинских работников. Поэтому мы должны внимательно следить за развитием ситуации, в том числе в соседних регионах и крупных городах. Если обстановка начнет обостряться, то нужно будет оперативно вернуться к ограничениям».



Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин в своем докладе рассказал, что за короткое время с учетом эпидситуации была выстроена новая система оказания медпомощи или фактически индивидуальная донастройка системы: мобилизация медицинского персонала, создание «коек двойного назначения», оперативное обучение врачей, работа с огромными массивами первичных данных практически в режиме реального времени. Все это в прошлом году позволило создать необходимый запас прочности системы здравоохранения и даже на пиковых нагрузках не страдать от дефицита коечных мест, аппаратов ИВЛ, медицинских специалистов. В работу амбулаторного звена прочно вошли Контакт центр «122», электронный больничный лист, система аудиоконтроля пациентов.



«По темпам вакцинации против коронавируса взрослого населения республика занимает 5-е место в России. На сегодняшний день по Мордовии коллективный иммунитет составляет 62,6 %. Пока это не позволяет нам рассчитывать на эпидблагополучие региона», - сообщил Олег Маркин. Поставлена задача активизировать вакцинацию населения и обеспечить достижение коллективного иммунитета, уделяя особое внимание гражданам старше 60 лет.



Говоря об основных демографических показателях региона, министр акцентировал внимание на том, что в течение 12 лет до пандемии республике удалось добиться серьезного снижения показателя общей смертности населения. Однако, «ковид» оказал свое негативное влияние и в последние два года большая доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней эндокринной системы, органов дыхания наступила у больных в сочетании с COVID-19.



Поэтому особое внимание медицинским организациям поручено уделить работе в рамках снижения смертности населения. Артём Здунов напомнил о необходимости эффективной и постоянной работы по информированию жителей региона, входящим по возрастному и другим критериям в «группу риска» по основным видам смертности, о правилах и периодичности прохождения медобследования.

«Разъяснительная и информационная работа – когда и где необходимо пройти исследования, выявляющие самые опасные заболевания на ранней стадии, должна стать первоочередной в работе врачей», - обозначил свою позицию руководитель региона.

О важности ранней диагностики и начала лечения говорил и главный внештатный специалист онколог Минздрава РМ Георгий Веснушкин. О реализации регионального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями рассказал Дмитрий Амелькин, главный внештатный специалист Минздрава РМ в этой сфере.



Среди основных задач на текущий год Олег Маркин озвучил восстановление объемов оказания плановой медицинской помощи, в том числе диспансеризации. Пристальное внимание будет уделяться наблюдению населения и реабилитации переболевших COVID-19.



Мордовия продолжает участвовать в реализации 7 региональных проектов Национального проекта «Здравоохранение» и Национального проекта «Демография». Благодаря этому в республике были введены в строй новый корпус Республиканского онкологического диспансера и новый хирургический корпус Детской республиканской больницы. Продолжается ремонт ряда медицинских объектов. В помощь врачам в 2022 году планируется приобрести 140 единиц медицинского оборудования.



Для повышения доступности качественной медицинской помощи сельским жителям в Мордовии работают 33 мобильных, передвижных медицинских комплекса. 61 вылет в 2021 году совершил медицинский вертолет. Его полеты планируется возобновить с 1 апреля, в 2022 году «воздушная скорая помощь» сделает не менее 50 вылетов.



Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Мордовии Владимир Каргаев доложил, что в Мордовии идет снижение численности застрахованных граждан. Особая категория жителей региона - застрахованных по системе ОМС в других регионах, а также получающих медицинское лечение за пределами Мордовии. Глава республики поручил провести основательный анализ причин сложившейся ситуации и экономические расчеты. «Если помощь может быть оказана в Мордовии, ее нужно оказывать здесь. Это зарплата наших врачей», - подчеркнул Артём Здунов.



О работе Медицинского института Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева с медицинскими организациями доложила его директор Лариса Балыкова.



Глава Мордовии особо заострил внимание на кадровой составляющей системы здравоохранения: «Это основа качественного медицинского обслуживания. Нужно предметнее работать по каждому специалисту. Внимательно разобраться с целевым обучением студентов-медиков. Система подбора кадров должна быть пересмотрена. Важно, чтобы выпускник после прохождения целевого обучения, четко понимал – его готовили для работы в лечебных учреждениях Мордовии, его здесь ждут!» - подчеркнул Артём Здунов.



Руководитель республики отметил недостаточные результаты работы по внедрению цифровых технологий в системе здравоохранения, сказал, что не видит в этом направлении серьезных изменений к лучшему. Ответственным необходимо решить эти вопросы. В сфере лекарственного обеспечения поручено обратить внимание на ценообразование и своевременность доведения медикаментов до тех, кому они необходимы. Особый контроль – на получателей льготных категорий.



В заключение Артём Здунов поблагодарил Министерство здравоохранения и все медицинские организации региона за высокий профессиональный уровень, на котором были выполнены задачи, поставленные в непростых условиях коронавирусной повестки. И ещё раз подчеркнул: «Вся работа должна быть направлена на улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности жизни. Озвученные планы – амбициозные, но для их реализации нам нужное многое поменять в системе здравоохранения. Все в наших силах», - сказал Глава Мордовии.