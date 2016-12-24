В преддверии Международного женского дня Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом «Союза женщин Мордовии». Обсуждали весь спектр вопросов, касающихся взаимодействия с общественной организацией, совместных проектов, сохранения традиционных семейных ценностей и патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Я очень рад пообщаться с вами в теплой, неформальной обстановке – за чашкой чая. С женсоветами у меня связана личная история – моя мама долгие годы возглавляла женсовет в крупной военной организации. Я отлично помню, как готовились различные мероприятия, не только торжественные, но и объединяющие – совместные выезды на дни здоровья, с семьями, детьми. Было очень интересно – драматические кружки, рисовали вместе – все это осталось в памяти… Сейчас есть возможность поддержать подобные проекты за счет грантов, обязательно нужно этим пользоваться», - подчеркнул Глава республики.

Председатель организации Ольга Игнатова больше 13 лет была депутатом городского совета Саранска и сегодня считает, что именно женские инициативы могут стать основой для укрепления согласия в семьях и мира вокруг нас.

«Союз женщин Мордовии» объединяет около 3 тысяч человек – это 25 «женсоветов» во всех муниципальных районах республики и Саранске. На встречу с Главой региона приехали представители женсоветов из Ельников, Атяшева, Краснослободского и Теньгушевского районов, Кочкурова и Ковылкино. Говорили о сохранении истинных семейных ценностей – материнства, детства, заботе о пожилых, о том, как важно помогать нуждающимся и учить этому детей.

В Ковылкино совсем свежий пример - на минувшей неделе в город приехали жители Донбасса, укрывшиеся от 8-летней войны в мордовской глубинке. И не только взрослые с душой приняли этих людей, обеспечили всем необходимым, но и дети в школе уже признали в новичках своих... В Ичалковском районе воспитание подростков ведут через общение с теми, кто войну помнит и знает не понаслышке – детей войны, участников Великой Отечественной. Атяшевцы рассказали о том, что привлекают молодежь к участию в национальных праздниках, рассказывают о ценности и красоте родного языка, считают, что только так можно унаследовать родную культуру.

Кочкуровский женсовет особое внимание уделяет сохранению исторической памяти и исторической правды. «Союз женщин России» одним из первых в условиях непростой международной ситуации выступил в поддержку Президента России и его решений.

О событиях в мире говорили и на этой встрече. Высказалась Ольга Соболева: «Нашей стране нужен мир, наши дети должны воспитываться без нацистских идей. Я, как мама военнослужащего, находящегося сейчас в рядах Российской армии, конечно, переживаю и очень волнуюсь за своего сына. Но я горжусь им, верю в него и знаю – мир наступит!»

В завершение Артём Здунов поблагодарил женщин за откровенный разговор, внимание к существующим проблемам и готовности решать их «мягкой силой» - добротой, любовью, убеждением. Все участники встречи получили от Главы Мордовии красивые весенние букеты.