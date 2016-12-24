Артёму Здунову показали районную гусиную ферму
Это единственное предприятие в Мордовии, где занимаются водоплавающей птицей
В преддверии Международного женского дня Глава Мордовии Артём Здунов встретился с активом «Союза женщин Мордовии». Обсуждали весь спектр вопросов, касающихся взаимодействия с общественной организацией, совместных проектов, сохранения традиционных семейных ценностей и патриотического воспитания подрастающего поколения.
«Я очень рад пообщаться с вами в теплой, неформальной обстановке – за чашкой чая. С женсоветами у меня связана личная история – моя мама долгие годы возглавляла женсовет в крупной военной организации. Я отлично помню, как готовились различные мероприятия, не только торжественные, но и объединяющие – совместные выезды на дни здоровья, с семьями, детьми. Было очень интересно – драматические кружки, рисовали вместе – все это осталось в памяти… Сейчас есть возможность поддержать подобные проекты за счет грантов, обязательно нужно этим пользоваться», - подчеркнул Глава республики.
Председатель организации Ольга Игнатова больше 13 лет была депутатом городского совета Саранска и сегодня считает, что именно женские инициативы могут стать основой для укрепления согласия в семьях и мира вокруг нас.
«Союз женщин Мордовии» объединяет около 3 тысяч человек – это 25 «женсоветов» во всех муниципальных районах республики и Саранске. На встречу с Главой региона приехали представители женсоветов из Ельников, Атяшева, Краснослободского и Теньгушевского районов, Кочкурова и Ковылкино. Говорили о сохранении истинных семейных ценностей – материнства, детства, заботе о пожилых, о том, как важно помогать нуждающимся и учить этому детей.
В Ковылкино совсем свежий пример - на минувшей неделе в город приехали жители Донбасса, укрывшиеся от 8-летней войны в мордовской глубинке. И не только взрослые с душой приняли этих людей, обеспечили всем необходимым, но и дети в школе уже признали в новичках своих... В Ичалковском районе воспитание подростков ведут через общение с теми, кто войну помнит и знает не понаслышке – детей войны, участников Великой Отечественной. Атяшевцы рассказали о том, что привлекают молодежь к участию в национальных праздниках, рассказывают о ценности и красоте родного языка, считают, что только так можно унаследовать родную культуру.
Кочкуровский женсовет особое внимание уделяет сохранению исторической памяти и исторической правды. «Союз женщин России» одним из первых в условиях непростой международной ситуации выступил в поддержку Президента России и его решений.
О событиях в мире говорили и на этой встрече. Высказалась Ольга Соболева: «Нашей стране нужен мир, наши дети должны воспитываться без нацистских идей. Я, как мама военнослужащего, находящегося сейчас в рядах Российской армии, конечно, переживаю и очень волнуюсь за своего сына. Но я горжусь им, верю в него и знаю – мир наступит!»
В завершение Артём Здунов поблагодарил женщин за откровенный разговор, внимание к существующим проблемам и готовности решать их «мягкой силой» - добротой, любовью, убеждением. Все участники встречи получили от Главы Мордовии красивые весенние букеты.
Поделиться в соц. сетях:
Это единственное предприятие в Мордовии, где занимаются водоплавающей птицей
Глава Мордовии оценил итоги работы промышленной сферы республики
Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
Глава республики Артём Здунов принял участие в коллегии Министерства образования РМ
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
В Саранске на Масленицу подготовили обширную развлекательную программу
Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
Глава Мордовии провёл совещание по строительству нового завода в Рузаевке
В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с докладом на правительственном заседании по борьбе с коронавирусом