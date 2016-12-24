В Саранске на 5 марта объявлено оперативное предупреждение

В мае этого года Саранск станет центром движения WorldSkills Russia
В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения
По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 марта на территории Республики Мордовия днем местами ожидаются порывы ветра 13-18 м/с.
При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
Дополнительную информацию можно получить в Единой дежурно-диспетчерской службе Саранска по телефону 24-07-07 (круглосуточно).
Поделиться в соц. сетях:
В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения
В Мордовии прошло очередное заседание регионального оперативного штаба
На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей
В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
Мэр Саранска будет лично проверять качество уборки города от снега
В республике прошло заседание регионального оперативного штаба
Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
В Саранске на Масленицу подготовили обширную развлекательную программу
В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля