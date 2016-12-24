За прошедшую ночь с улиц Саранска на полигон вывезли 138 КамАЗов снежных масс

Муниципальные предприятия продолжают вывозить снег с улиц Саранска. Об этом сообщает Администрация города.

В ночь с 3 на 4 марта на полигон было вывезено 138 КамАЗов снежных масс, очищено 735 км улично-дорожной сети. В расчистке улиц было задействовано 34 единицы спецтехники и 146 дорожных рабочих муниципальных предприятий.

Сегодня уборка города продолжается. Производится вывоз снега, ручная и механическая очистка тротуаров, рыхление снежных валов. Также муниципальные предприятия работают над исполнением заявок жителей, поступивших в диспетчерские службы города и через социальные сети.

В расчистке и вывозе снега днём 4 марта задействовано 49 единиц коммунальной техники и 163 дорожных рабочих.

Вывоз снега производится с улиц Титова, М. Расковой, Полежаева, Красноармейской, Саранской, первомайской, Б. Хмельницкого.

От управляющих компаний в уборке придомовых территорий, устранении сосулек со скатных кровель задействовано 19 единиц спецтехники и 977 дворников.