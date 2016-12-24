Очередной фейк: в России прогнозируют безработицу

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В соцсетях, телеграм-каналах и даже на некоторых сомнительных новостных сайтах появилась информация, что России грозит повышение уровня безработицы из-за ухода иностранных компаний.
Однако сайт войнасфейками.рф сообщает, что волноваться не стоит. Это очередная провокация украинской машины пропаганды.
Правительством России будут приняты необходимые меры поддержки занятости. Об этом сообщили в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова. Зарубежные компании, покидающие российский рынок, имеют возможность передать свои активы в оперативное управление российским собственникам, чтобы впоследствии без ущерба вернуться на рынок после отмены санкций.
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Это единственное предприятие в Мордовии, где занимаются водоплавающей птицей
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