В Саранске похитителя таксиста отправили в колонию на 8 лет

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Суд в Саранске оценил криминальные «подвиги» 24-летнего парня, обвиняемого сразу по трем уголовным статьям - угон, грабеж и похищение человека.
В начале сентября прошлого года во время дежурной смены одному из саранских таксистов поступил заказ. Забрав нетрезвого клиента, машина направилась в Лямбирский район. По пути пьяный пассажир стал угрожать водителю, отнял у него ключи, сам уселся за руль и заставил «заложника» пересесть на пассажирское сиденье.
Доехав до села Алтары к своему родственнику, агрессивный субъект избил таксиста, отнял у него 8 тысяч рублей, а потом затолкал бедолагу в багажник машины и вновь уселся за руль.
В пути у авто стал заканчиваться бензин и налетчику пришлось остановиться у автозаправочной станции. Воспользовавшись моментом, таксист смог выбраться из плена и убежать. Он позвонил приятелю и сообщил о случившемся, а тот уже уведомил полицию.
С помощью GPS-мониторинга полицейские выяснили, что угнанный автомобиль находится в Лямбирском районе. По указанным координатам сразу же выехала группа захвата и задержала уголовного персонажа на месте преступления.
До суда 24-летнего жителя Саранска отправили в СИЗО. В ходе расследования также выяснилась его причастность к угону автомобиля «Форд Фокус», принадлежащего знакомому. В итоге, по приговору суда «криминальному автолюбителю» отмерили 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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