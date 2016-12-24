В Саранске начинающий водитель в суде ответит за гибель женщины на пешеходном переходе

В столице Мордовии прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 20-летнего «гонщика», сбившего насмерть пешехода на «зебре». Трагическое происшествии случилось в ноябре прошлого года на улице Титова в Саранске.

Вечером 24 ноября 2021 года молодой парень за рулем автомашины «Ниссан Примера» совершил наезд на 54-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Начинающего водителя (юноша получил права только годом ранее) не смутило, что перед «зеброй» уже притормозил другой автомобиль, его иномарка снесла жительницу Саранска.

В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в больницу. Полученные травмы оказались у нее серьезными, врачи не смогли спасти ей жизнь.

Как отмечалось в сообщении Госавтоинспекции республики, лихач за предыдущий год успел нахватать около трех десятков штрафов за превышение скорости. Сейчас уголовное дело по нему уже направлено в Пролетарский районный суд Саранска для рассмотрения по существу. Парню по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, грозит вплоть до пяти лет лишения свободы.