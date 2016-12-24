8 марта в Саранске состоится онлайн-флешмоб #БольшеЧемМуза

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Женщины занимают важное место в искусстве. Они вдохновляют и сами создают шедевры, реставрируют и сохраняют музейные экспонаты. Поэтому в преддверии Международного женского дня мы запускаем акцию «Больше, чем муза», посвященную женщинам, оставившим след в искусстве. Расскажите о них на своей станице в социальной сети под хештегом #большечеммуза.
Как принять участие?
8 марта опубликуйте на страницах своих соцсетей (или соцсетей представляемых культурных учреждений) фото- и видеоматериалы о женщинах, оставивших след в искусстве:
- художницах, скульпторах, писательницах и др.
- женщинах, вдохновлявших известных творческих людей и оказавших влияние на их творчество.
- сотрудницах музея, внесших вклад в сохранение культурного наследия.
Выкладывая посты, пожалуйста, отмечайте Музей Эрьзи, добавляйте хештеги сетевого флешмоба: #большечеммуза - таким образом нам будет проще отследить ваши публикации, сделать репосты.
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