Бывшего главу Ковылкинского района Николая Комусова подозревают в хищении средств

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в республике возбуждено уголовное дело в отношении бывшего высокопоставленного чиновника одного из муниципальных районов Мордовии. Из других источников известно, что речь идет о бывшем главе Ковылкинского района Николае Комусове, но привлекают его за деяния, совершенные еще в качестве заместителя руководителя района.

К настоящему времени фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение за превышение должностных полномочий и мошенничество. Как это часто и бывает с чиновниками, в деле фигурирует хищение средств. Решением суда в отношении Николая Комусова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы, допрашиваются свидетели, изъята необходимая документация. Расследование продолжается.

В интересах расследования более подробную информацию СК планирует разместить после выполнения всего объема следственных действий.

К слову, свои полномочия руководителя района Николай Комусов сложил чуть больше месяца назад на внеочередной сессии местного Совета депутатов. Тогда и.о. министра финансов Мордовии Сергей Тюркин поблагодарил экс-главу за многолетний труд и вручил ему Почетную грамоту Республики Мордовия. Вышедший за трибуну Николай Комусов, проработавший в районе 12 лет, в том числе два года руководителем муниципального образования, поблагодарил депутатов за совместную работу.