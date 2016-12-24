Глава Темниковского района Сергей Кизим покидает свой пост

Об этом руководитель муниципального образования сообщил в социальных сетях.

«Сегодня мой последний день работы в должности Главы Администрации Темниковского района. Данный шаг обусловлен завершением пятилетнего периода работы, определённого законодательством, заявлением по собственному желанию и планами использовать полученный опыт на новой работе, в том числе и на благо Темниковского района.



Пять лет, с ноября 2016 года, пролетели практически на одном дыхании, в режиме 24/7. Все эти годы я находился в постоянном взаимодействии с населением, полюбил эту землю, проникся проблемами жителей, став настоящим Темниковскцем.



Вся моя деятельность была направлена на сплочение команды единомышленников, готовых самоотверженно участвовать во всех делах, связанных развитием Темниковского района. За эти годы мы разработали и начали реализовывать концепции и стратегии развития, активно участвовали в реализации Национальных проектов и программ позволяющих приводить в порядок дороги и улучшать инфраструктуру. Мы участвовали в различных программах развития, побеждали в грантах и конкурсах, позволяющих начать процесс благоустройства старинного города Темникова. Мы почувствовали вкус победы! В этой деятельности мы работали дружной командой, состоящей из специалистов Администрации Темниковского района, директорского корпуса, предпринимателей, общественников и активных граждан. Мы ставили себе большие амбициозные задачи, смело шли на проблему, добивались запланированного и извлекали уроки из неудач. Мы все стали опытней и профессиональней!



Во всех делах мы опирались на граждан, земляков, являющихся настоящими патриотами своей малой родины, налаживали открытый диалог, как в режиме реального общения, так и соц сетях. Констатирую факт: у нас это получилось!



В этот день хочу поблагодарить всех жителей, уроженцев и земляков Святой Темниковской земли, команду администрации Темниковского района за плодотворное взаимодействие, понимание и поддержку и пожелать всем здоровья и дальнейшего развития!»