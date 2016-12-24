В Рузаевке обсудили антитеррористическую защищенность общественного транспорта

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Глава Рузаевского района Александр Юткин провел заседание муниципальной антитеррористической комиссии. В числе приоритетных был рассмотрен вопрос, касающийся повышения безопасности на пассажирском транспорте, а также обеспечения антитеррористической защищенности мест стоянок автотранспорта в ночное время.
На заседание были приглашены руководители трех компаний-перевозчиков, работающих на территории района. Они проинформировали о работе, проводимой в данном направлении. Как было подчеркнуто, после смены автобусы в соответствии с законодательством должны находиться на охраняемой стоянке предприятия, которая имеет ограждение, освещение. Однако не все водители соблюдают это требование. В этой связи руководителей обязали устранить выявленные нарушения и запретить перевозчикам осуществлять парковку на дворовых территориях жилых домов.
На заседании также был рассмотрен ход реализации на территории района мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы.
Отмечено, что в Рузаевке продолжается проведение общепрофилактической работы с молодежью, направленной на формирование у населения антитеррористического сознания. С представителями национальных диаспор с целью укрепления межнационального согласия и противодействия религиозному экстремизму на территории района осуществляется адресная профилактика.
По всем вопросам повестки дня были приняты соответствующие решения, ответственным лицам даны конкретные поручения.
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