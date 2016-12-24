В марте Саранск ждет экскурсия «Пленительная тайна женских образов Степана Эрьзи»

Музей имени Эрьзи в марте приглашает участников программы «Пушкинская карта» и всех ценителей искусства на авторскую экскурсию старшего научного сотрудника выставочно-экспозиционного отдела Альбины Рунковой.

Ценители прекрасного познакомятся с галереей женских образов, созданных выдающимся скульптором ХХ века С.Д. Эрьзей в разные периоды творчества в России, Италии, Франции, Аргентине. Талант скульптора явил миру волнующую и непостижимую вселенную прекрасных образов, озаренных высоким светом гения мастера.

Женщина – носительница жизненной тайны, хранящая чудо любви, всегда была в пространстве внимания мастера. Мироощущение Степана Эрьзи пластически кодируется в женских образах. В них – отражение вечного и, несомненно, достоверного с отзвуками личной жизненной драматургии. Чувственное очарование, высшее предназначение и сложная духовная жизнь женщины воплощены в искусстве С. Эрьзи в рефлексирующей вариативности авторского чувства в разных стилях и материалах. Ассоциативно-символическая тема таинственной силы женской красоты, образы «Вечной женственности» будут восприняты зрителем с доверием к собственным чувствам и интуитивным откровениям.

Внимание! Обязательна предварительная заявка по телефонам: 8 (8342) 47-80-94; 47-62-33.