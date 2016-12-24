Внимание, новый фейк: «Тинькофф банк» замораживает счета клиентов

Сайт войнасфейками.рф выявил очередную ложную информацию, которая начала распространяться через украинские телеграм-каналы. В ней идет речь о том, что Тинькофф блокирует счета клиентов. Фейк успели подхватить другие телеграм-каналы и паблики в соцсетях.

Как заявила служба поддержки «Тинькофф банка», организация работает в штатном режиме, все операции доступны физическим и юридическим лицам без ограничений, а средства клиентов находятся под защитой.

Также ранее войнасфейками.рф уже опроверг несколько фейков о работе Сбербанка. Пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам информации.