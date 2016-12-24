У Главы Мордовии обсудили проведение финала Всероссийской олимпиады школьников по математике

3 марта состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с председателем Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по математике Назаром Агахановым.



В ходе встречи обсуждалось предстоящее проведение в Мордовии финала всероссийской олимпиады школьников по математике. Он пройдет с 17 по 23 апреля на площадке Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева. Участниками финала станут около 460 учащихся. Это лидеры региональных этапов, а также победители и призеры заключительного этапа олимпиады предыдущего учебного года.



Были обговорены организационные моменты. «Есть четкое понимание по местам размещения участников олимпиады, а также вопросам обеспечения безопасности. Мы сможем организовать интересные экскурсионные и культурные программы, чтобы эти перспективные молодые люди ближе познакомились с Мордовией», - отметил Артём Здунов.



Назар Агаханов рассказал, что уже побывал в МГУ им. Огарева и Лицее для одаренных людей, отметив успешный опыт работы этого учреждения с детьми.



«Мы проводим Всероссийскую олимпиаду в разных точках нашей большой страны. Это возможность для ее участников узнать культуру и традиции, в этот раз - Мордовии. В Саранске сконцентрировано много важных, с воспитательной точки зрения, мест», - подчеркнул Агаханов.



Напомним, что Мордовия стала местом проведения олимпиады по итогам конкурсного отбора на основе представленных регионами заявок. Ранее наш регион уже принимал аналогичные заключительные этапы всероссийской олимпиады школьников по семи предметам.