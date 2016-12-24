В Мордовии отменяют QR-коды

Глава Мордовии Артём Здунов 3 марта в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Руководитель региона отметил, что в республике идёт снижение заболеваемости.



«Количество новых случаев заражения опустилось ниже 400, на лечении в ковидных госпиталях находятся около 1400 пациентов, - сказал Артём Здунов. - Есть основания и для уменьшения коечного фонда, и для отмены некоторых ограничений. При этом необходимо внимательно следить за ситуацией: смотреть, что происходит в больших городах, у наших соседей. Если обстановка будет меняться, мы будем вынуждены вернуться к ограничениям».





Заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова привела данные, свидетельствующие о том, что заболеваемость короновирусной инфекцией в республике идет на спад. Общее количество случаев за прошедшую неделю снизилось на треть, за сегодняшние сутки по сравнению с прошлой неделей - в два раза от пиковой нагрузки.

Впервые с конца января фиксируется снижение заболеваемости ковидом и ОРВИ на амбулаторном этапе практически во всех районах. Наиболее высокими темпами заболеваемость уменьшается среди детей. Количество вызовов врача на дом с 22 тысяч в сутки в пиковую нагрузку снизилось до 1,5 тысячи за прошедшие сутки.



На штабе прозвучало и было принято предложение с 9 марта вернуться в обычный режим оказания амбулаторно плановой мед помощи. Это касается госпитализации в дневные стационары и проведения диспансеризации.



С учетом изменения эпидемиологической ситуации в сторону улучшения были приняты предложения рабочей группы оперштаба.

- Отменить ограничения о запрете нахождения несовершеннолетних лиц в зданиях торговых центров без сопровождения родителей

- Возобновить работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров при соблюдении следующих мер: проведении дезобработки контактных поверхностей между группами посетителей, обеспечении помещений всем необходимым по требованиям, прописанным главным санитарным врачом

- Отменить QR-коды, в том числе при посещении торговых центров

- С 10 марта отменить вахтовый режим работы в стационарных учреждениях соцзащиты населения при соблюдении необходимых гарантийных мер

- Отменить соблюдение гражданами социальной дистанции. Ношение масок и проведение дезинфекционной обработки остаются в силе.



Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул, что решение о снятии перечисленных ограничений принято в том числе с учётом мнения экономического блока регионального правительства и необходимостью поддержать экономику республики, работодателей, малого и среднего предпринимательства. Все решения должны быть оперативно внесены в соответствующий Указ Главы Мордовии.