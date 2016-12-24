В Торбеево вор перепутал портативный терминал с мобильным телефоном

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В Торбеевском районе 50-летний местный житель попал под уголовное преследование из-за кражи совершенно не нужной ему вещи. В полицию о хищении портативного терминала для считывания штрихкодов сообщили работники супермаркета в Торбеево.
В ходе выезда на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили, что неизвестный мужчина в торговом зале похитил портативное устройство, предназначенное для считывания штрихкодов и хранения информации о выполненных операциях. Причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей.
Полицейские быстро установили личность подозреваемого. По словам мужчины, он принял терминал за мобильный телефон и решил его прикарманить. В настоящий момент устройство изъято сотрудниками полиции.
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