Житель Саранска выплатил бывшей супруге долг за автомобиль

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Приобретенный в браке автомобиль стал камнем преткновения для бывших супругов. Мужчина хотел быть единственным владельцем иномарки и при этом отказывался возместить бывшей супруге часть ее стоимости. За защитой своих прав женщина была вынуждена обратиться в суд, а затем и в службу судебных приставов.
Исполнительный лист о взыскании с жителя Саранска 369 тыс.руб. в качестве компенсации стоимости передаваемого ему при разделе имущества автомобиля «Volkswagen Jetta» 2015 года выпуска поступил для исполнения в отделение судебных приставов по Пролетарскому району УФССП России по Республике Мордовия.
Зная о возбужденном исполнительном производстве, гражданин в добровольном порядке исполнять судебное решение отказывался. Убедить должника в необходимости выплаты указанной суммы помог только арест транспортного средства. После того, как пристав вынес соответствующее постановление, должник в течение нескольких дней изыскал денежные средства и погасил задолженность перед бывшей супругой в полном объеме.
УФССП России по Республике Мордовия призывает граждан своевременно исполнять свои финансовые обязательства. Необходимо взять за правило проверять себя на наличие возможной неоплаченной задолженности. Сделать это можно, воспользовавшись сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России или личным кабинетом на портале Госуслуг.
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