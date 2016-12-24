Арест трактора побудил жителя Мордовии погасить долг

Репортер

Житель Ичалковского района Мордовии погасил долг, чтобы избежать реализации принадлежащего ему трактора. Общая сумма задолженности гражданина составляла 689 тыс.руб.

В отношении должника в отделении судебных приставов по Ичалковскому и Большеигнатовскому районам было возбуждено пять исполнительных производств. К гражданину применены меры принудительного исполнения — по постановлению судебного пристава-исполнителя денежные средства в счет погашения задолженности удерживались из его заработной платы, благодаря чему удалось взыскать часть долгов.

Вместе с тем в рамках исполнительных производств было установлено, что в собственности у сельчанина имеется трактор. Пристав наложил арест на имущество должника и разъяснил, что в случае непогашения задолженности в полном объеме технику передадут на реализацию.

Через несколько дней гражданин погасил остаток задолженности в размере 390 тысяч рублей вместе с исполнительским сбором в полном объеме.

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