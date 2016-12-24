В Мордовии годовалый мальчик насмерть обварился кипятком

Следственный комитет по РМ сообщает, что в республике возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка в Дубенском районе. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности.

В ходе производства первоначальных следственных действий установлено, что 1 марта 2022 года мать с тремя малолетними детьми была дома. В какой-то момент самый младший годовалый ребенок, находясь на кухне возле газовой плиты, опрокинул на себя кастрюлю с кипящей водой и получил термические ожоги. Через некоторое время мальчик скончался по месту жительства.

К настоящему времени следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК осмотрели место происшествия, допросили родителей погибшего ребенка. В рамках расследования будет установлено, каким образом ребенок опрокинул на себя кастрюлю с кипятком, и почему мама своевременно не вызвала медицинских работников, ограничившись самостоятельным оказанием помощи. По предварительным данным семья на учете в органах системы профилактики не состоит. Расследование уголовного дела продолжается.