Саранский «живодер» получил условный срок за выброшенного с 7-го этажа котенка

В Саранске 34-летний мужчина выслушал приговор суда за жестокое обращение с животным. Житель мордовской столицы осенью прошлого года выбросил маленького котенка с 7-го этажа.

В сентябре 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный выбросил котенка из окна квартиры, расположенной на 7 этаже жилого дома по проспекту 70-лет Октября. Несчастное животное на улице обнаружили случайные свидетели драматичного инцидента. В ветеринарной клинике врачи установили, что котенок находится в коме, а полученные травмы не оставляют ему шансов на выживание.

В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники полиции установили квартиру, из окна которой было выброшено животное. Как пояснил 34-летний обитатель квартиры, бездомного котенка днем принесла его подруга, чтобы покормить. Подвыпивший мужчина выразил недовольство и сказал, чтобы она отнесла его обратно на улицу. Девушка отказалась, тогда он взял бездомного питомца и вышвырнул его в окно.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. По статье о жестоком обращении с животными жителю Саранска грозил штраф до восьмидесяти тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до трех лет. В итоге суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 10 месяцев.