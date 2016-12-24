Бухгалтер из Саранска при помощи взятки хотела «пробить» себе группу инвалидности

В Ленинском суде Саранска за покушение на дачу взятки будет отвечать 44-летняя бухгалтер Юлия Абрамова. Женщина с помощью своей знакомой еще в 2016 году хотела «пробить» себе группу инвалидности не имея на то оснований. Все должно было решиться c помощью «коррупционного подкупа».

Подруга Абрамовой как-то обмолвилась, что у нее есть хорошие связи в бюро медико-социальной экспертизы по РМ. По словам женщины, за определенное «вознаграждение» можно решить вопрос с получением группы инвалидности без должных показаний. Бухгалтер согласилась, хотя прекрасно понимала, что через знакомую будет передавать должностным лицам взятку за совершение заведомо незаконных действий.

Правда, выделенные на «покупку группы» 200 тысяч рублей нужного результата все равно не принесли. Как оказалось, «посредница» использовала полученные средства в личных целях, и никому в бюро медико-социальной экспертизы денег не передавала.

Для Абрамовой же эта жульническая история закончилась возбуждением уголовного дела, по которому ее будут судить за покушение на дачу взятки в крупном размере. В ходе предварительного следствия бухгалтер вину признала полностью.