В Саранске 3 марта пройдет операция «Пешеходный переход»

Репортер

Как сообщает УГИБДД по РМ, сотрудники Госавтоинспекции проведут 3 марта в Саранске оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». В период проведения рейдовых мероприятий особое внимание инспекторов ДПС будет уделено выявлению нарушений водителями, не пропускающими пешеходов в специально установленных для этого местах, а также пешеходами, переходящими проезжую часть дороги «там, где удобно».
Пешим участникам дорожного движения необходимо помнить, что переходить проезжую часть можно только в специально установленных для этого местах, перед выходом на проезжую часть нужно сначала оценить расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедиться, что переход безопасен. Водителям перед приближением к пешеходным переходам необходимо сбавить скорость и убедиться в отсутствии на них пешеходов, либо предоставить им возможность перехода проезжей части, не создавая пешеходам помех.

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