Дорожные инспекторы установили обстоятельства ДТП с маршруткой в Саранске

Репортер

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии в ходе предварительного расследования установили обстоятельства ДТП с маршруткой в Саранске. 1 марта в 15 часов  напротив дома № 55 по ул. Гагарина в столице Мордовии 59-летний водитель  автобуса «Форд Транзит», чтобы избежать столкновения с двигавшейся во встречном направлении и совершавшей маневр поворота налево автомашиной «Хендэ Крета», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген  Поло».

В результате ДТП 42-летняя женщина - пассажир «Фольксвагена» - с различными травмами была госпитализирована в больницу. Двое 17-летних парней и 17-летняя девушка – пассажиры «Форд Транзит» - с различными травмами доставлялись в медицинское учреждение, там им была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены домой с назначением амбулаторного лечения.

Водители транспортных средств были трезвыми. В отношении водителя автомашины «Фольксваген Поло» составлен административный материал по ст.12.6 КоАП РФ – «Управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности».

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