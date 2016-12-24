Войнасфейками.рф опроверг ложную информацию о низких компенсациях родственникам погибших военных

Репортер

В российском сегменте интернета распространяется фейк о том, что родственники погибших на Украине военных получат компенсации в размере всего 11 тысяч рублей.

Сайт войнасфейками.рф в ответ заявил, что это всего лишь очередная провокация от украинской фабрики фейков. В доказательство они привели слова главы Чеченской республики.

«Тиражируемые сообщения про 11 тыс. рублей – это фейковая информация, – заявил Рамзан Кадыров. – На самом деле в регионах семьи погибших военных получат по 1 млн рублей от Минобороны России, и еще более 1 млн рублей они получат из федерального бюджета. Все остальное – это бессовестная ложь…»

Напомним, что следить за опровержением фейков можно в телеграм-канале: https://t.me/warfakes и в региональном телеграм-канале Мордовии: https://t.me/warfakes_rm

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