В Саранске 33-летнюю особу задержали за угрозу убийством бывшему любовнику

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О любопытном инциденте, имевшем место в Саранске, сообщает пресс-служба территориального управления Росгвардии. Накал страстей в отношениях бывших любовников закончился задержанием 33-летней особы по подозрению в «убийственных намерениях».
Накануне около десяти часов вечера сотрудниками вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии в рамках межведомственного взаимодействия была проверена информация об угрозе убийством. Сообщение о противоправных деяниях поступило в дежурную часть органов внутренних дел региона по телефону «02» от потерпевшего.
Находившийся на маршруте патрулирования в микрорайоне «Химмаш» экипаж вневедомственной охраны в течение нескольких минут прибыл по указанному адресу. Мужчина 1984 года рождения, в адрес которого и расточались угрозы, пояснил росгвардейцам, что его бывшая сожительница попыталась вломиться к нему в квартиру, угрожая расправой. В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств было установлено, что противоправные действия гражданки были совершены на почве ревности.
Для дальнейшего разбирательства местная жительница была передана сотрудникам полиции УМВД России по городскому округу Саранск.
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