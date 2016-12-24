В России запущен информационный сайт «Объясняем.рф»

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На фоне последних событий спрос на актуальную и достоверную информацию в нашей стране заметно вырос. Однако при этом российское онлайн-пространство заполняют различные фейки и непроверенные слухи. Для борьбы с ними по инициативе Правительства РФ был запущен сайт https://объясняем.рф, разработанный совместными усилиями АНО «Диалог» и АНО «Национальные приоритеты».
Для опровержения слухов и ложных новостей на сайте создана отдельная рубрика «Стопфейк».
«Правительству важно донести до людей актуальную, достоверную информацию, – прокомментировал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. – поэтому Председателем Правительства было принято решение о запуске информационного ресурса «Объясняем.рф». Он будет работать по аналогии с уже известным порталом «стопкоронавирус.рф», и новый портал станет источником проверенной, официальной, и что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени».
АНО «Диалог» взяла на себя обязанность по мониторингу обращений граждан, чтобы выявить основные запросы и потребности, а затем на их основе подготовить соответствующую информацию для размещения на сайте.
Следить за самыми оперативными и актуальными новостями можно в официальном телеграм-канале «Объясняем.рф»: https://t.me/+tkVQClpPYes0ZTQy.
«ВКонтакте»: vk.com/obyasnyaemrf
«Одноклассники»: https://ok.ru/group/59702917333012
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