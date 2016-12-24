Администрация Саранска начинает формировать списки кандидатов в присяжные заседатели

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Администрация городского округа Саранск сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее - ФЗ РФ от 20.08.2004 №113-ФЗ) начинается формирование списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на территории Республики Мордовия.
Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются путем случайной выборки с использованием ГАС РФ «Выборы» на основе содержащихся в ее информационном ресурсе персональных данных об избирателях, участниках референдума.
В соответствии со ст. 2 ФЗ РФ от 20.08.2004 №113-ФЗ:
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей. Ограничение данного права устанавливается только федеральным законом.
2. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.
В списки кандидатов в присяжные заседатели в соответствии с ч. 2 ст. 3 ФЗ РФ от 20.08.2004 №113-ФЗ не включаются лица:
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
Список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования публикуются в средствах массовой информации муниципального образования и содержат только фамилии, имена и отчества кандидатов в присяжные заседатели.
По всем вопросам, связанным с формированием списков кандидатов в присяжные заседатели, обращаться в Отдел по организационным вопросам и работе с населением Администрации городского округа Саранск по телефону: 8(8342) 47-22-88.
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