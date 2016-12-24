«Порнограф» из Рузаевки получил условный срок

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Житель Рузаевки выслушал в суде приговор за уголовные деяния против общественной нравственности. 32-летний парень плодил в социальной сети порнографический контент.
В суде было установлено, что около двух лет назад сексуально озабоченный тип создал в социальной сети «Вконтакте» страницу на чужое имя. Там он размещал материалы порнографического характера, оставляя их доступными для всеобщего обозрения и копирования, в том числе несовершеннолетними.
Как отмечается в сообщении Прокуратуры РМ, в суде житель Рузаевки свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся. За незаконное распространение и публичную демонстрацию порнографических материалов он получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
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Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
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