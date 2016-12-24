В России вступили в силу штрафы за техосмотр

1 марта 2022 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 26.07.2019 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В соответствии с поправками статья 12.5 КоАП РФ дополнена частью 1.1, согласно которой управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.

Одновременно с этим статья 12.5 КоАП РФ дополнена примечанием следующего содержания: «Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение двадцати четырех часов с момента первого выявления такого административного правонарушения».