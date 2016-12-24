В Саранске полиция нашла мошенников с «огнетушителями»

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Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РМ установили подозреваемых в оболванивании саранских пенсионеров. Молодые люди «впаривали» старикам огнетушители, ссылаясь на мнимые законодательные нормы.
В начале февраля к саранским полицейским поступило сразу несколько сообщений от пожилых жителей о совершенных в отношении них противоправных действиях. По словам потерпевших днем к ним в квартиру приходил неизвестный, который под различными предлогами, связанными с проверкой вентиляции или другого оборудования, проходил в жилище. В последующем злоумышленник указывал на отсутствие огнетушителя, что якобы противоречит закону, и предлагал приобрести его по скидке у компании, где он работает.
Сначала визитер пытался оформить заявку через свой телефон, но потом просил мобильный у пенсионеров - ссылаясь на технический сбой. С помощью команды для перевода денежных средств по смс злоумышленник похищал со счета сбережения потерпевших. В одном случае он просто попросил передать ему наличные деньги. Таким образом от действий подозреваемых пострадали пять саранских пенсионеров. Общая сумма причиненного ущерба составила около 30 тысяч рублей.
В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых в хищениях. Ими оказались 23-летние жители Оренбургской и Ростовской областей. В Мордовию они приехали целенаправленно с целью совершения преступлений. В настоящий момент подозреваемые заключены под стражу. Устанавливается их причастность к аналогичным кражам, совершенным на территории соседних субъектов.
МВД по РМ обращается с просьбой к местным жителям: если вы пострадали от преступных действий указанных лиц, сообщите об этом в правоохранительные органы.
Сотрудники полиции также рекомендуют гражданам провести дополнительную беседу со своими пожилыми родственниками. Расскажите им об основных правилах поведения в таких ситуациях:
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