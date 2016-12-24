Власти Мордовии поддержали проведение Startup Tour в регионе

Саранск станет первым городом на маршруте всероссийского Open InnovationsStartup Tour 2022, организованного Фондом «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). 25 февраля завершился сбор заявок на участие в конкурсе, 112 технологических предпринимателей представят свои проекты и поборются за денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

Саранск уже принимал Startup Tour в 2014 году. Тогда жюри отметило четыре стартапа из республики Мордовия: технологии производства гибких светоизлучающих панелей и получения прозрачной керамики; бюджетных велосипедов из композитных материалов и программно-аппаратные комплексы портативных рентгеновских дифрактометров.

В этом году конкурс проводится по трем направлениям — информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии.

«Вопросы инновационного развития, внедрения передовых технологий в производстве, медицине, аграрном секторе и других сферах являются одним из приоритетов республики. Мы заинтересованы в том, чтобы укреплять и развивать молодежную науку, изобретательскую и грантовую активность, а главное — готовы обеспечить сопровождение стартапов на базе созданной инновационной инфраструктуры региона, которая включает в себя «Технопарк», Центр нанотехнологий и наноматериалов, бизнес-инкубаторы, Центр трансфера технологий Мордовского университета и другие инновационные площадки», — отметил Артём Здунов, Глава Республики Мордовия.

Программа Startup Tour 2022 будет включать виртуальную выставку компаний, образовательную часть и региональный конкурс, в рамках которого проекты будут оценивать признанные эксперты в области технологий и развития бизнеса. Одним из центральных событий программы станет панельная дискуссия «Технологические тренды. Стартапы как драйвер инновационного развития корпораций».

«Ключевая цель Стартап-тура — формирование региональных предпринимательских сообществ. Находясь на одной площадке, предприниматели, инвесторы и представители государственной региональной власти знакомятся, что в дальнейшем помогает им более эффективно выстраивать связи и продвигать технологические продукты», - отметил Юрий Сапрыкин, Вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково».

Участники, которые пока не готовы широко заявить о себе, смогут принять участие в очной групповой менторской сессии, получить обратную связь и предложения, которые помогут улучшить проект и адаптировать его к взаимодействию с венчурными инвесторами.

В 2022 году Open InnovationsStartup Tour состоится в 10 городах России. Представители Фонда «Сколково» и других институтов развития поддержат перспективные инновационные идеи и поделятся своим опытом с технологическими предпринимателями. Участие в конкурсе бесплатное.

Зарегистрироваться можно в личном кабинете на сайте: startup-tour.ru.