В Саранске мужчина на дне рождения супруги устроил расправу над одним из гостей

Как сообщает МВД по РМ, в столице Мордовии заключен под стражу 49-летний местный житель, подозреваемый в ножевом нападении на знакомого. Кровопролитные события разворачивались в ходе застолья по случаю дня рождения супруги задержанного.

В минувшие выходные в полицию поступило сообщение из больницы. В медицинское учреждение из квартиры дома по улице Т. Бибиной с проникающей колото-резаной раной грудной клетки с повреждением легкого и сердца был госпитализирован 38-летний мужчина. В ходе выезда по указанному адресу полицейские задержали на месте преступления хозяина жилища.

Как установили правоохранители, 26 февраля в квартире собралась компания из нескольких человек, которые отмечали день рождения супруги подозреваемого. Во время разговора на лестничной площадке между гостеприимным хозяином и одним из гостей вспыхнула ссора. 49-летний мужчина осудил более молодого собеседника за его неправильные жизненные принципы и назвал при этом альфонсом.

Началась драка, в ходе которой возрастной «наставник» заскочил в квартиру, схватил нож и нанес им удар в грудь оппонента. Пострадавший смог самостоятельно спуститься на несколько этажей вниз, после чего почувствовал себя плохо. Скорую помощь и сотрудников полиции вызвал один из гостей, который также находился в подъезде.

В настоящий момент в отношении задержанного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он не отрицает.