Руководитель Росреестра Мордовии ответила на вопросы в приемной Президента РФ

«Мы должны воспитывать патриотов!»
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Руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова по прямой телефонной линии ответила на вопросы граждан в приемной Президента РФ.
Жители Мордовии смогли получить профессиональную консультацию по актуальным вопросам в сфере оформления прав на недвижимость, кадастровой оценки объектов недвижимости, государственного земельного надзора, банкротства юридических и физических лиц и иным вопросам, относящимся к компетенции ведомства.
«Росреестр – открытая служба и ориентируется на интересы своих заявителей. Главные факторы улучшения качества предоставления государственных услуг – это уменьшение количества приостановлений, упрощение процедур регистрации, внедрение электронных сервисов. Все учетно-регистрационные действия Управление производит в установленные законом сроки», – отметила Светлана Балескова.
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Глава республики Артём Здунов принял участие в коллегии Министерства образования РМ
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