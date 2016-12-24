Руководитель Росреестра Мордовии ответила на вопросы в приемной Президента РФ

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Руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова по прямой телефонной линии ответила на вопросы граждан в приемной Президента РФ.

Жители Мордовии смогли получить профессиональную консультацию по актуальным вопросам в сфере оформления прав на недвижимость, кадастровой оценки объектов недвижимости, государственного земельного надзора, банкротства юридических и физических лиц и иным вопросам, относящимся к компетенции ведомства.

«Росреестр – открытая служба и ориентируется на интересы своих заявителей. Главные факторы улучшения качества предоставления государственных услуг – это уменьшение количества приостановлений, упрощение процедур регистрации, внедрение электронных сервисов. Все учетно-регистрационные действия Управление производит в установленные законом сроки», – отметила Светлана Балескова.

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