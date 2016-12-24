В Лямбирском районе 58-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Репортер

Следственный комитет по РМ проводит проверку по факту гибели во время пожара 58-летнего мужчины.

Установлено, что 25 февраля 2022 года в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Русская Свербейка Лямбирского района. В результате произошедшего погиб проживавший в доме мужчина.

По предварительным данным, полученным в ходе осмотра места происшествия, пожар мог произойти от неосторожного обращения с огнем при курении. При осмотре тела погибшего признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено.

Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств гибели мужчины и произошедшего возгорания. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

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