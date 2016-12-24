В Большеберезниковском районе Мордовии будут реализованы четыре проекта в сфере туризма

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28 февраля Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание с членами кабинета министров и главами муниципальных районов. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.На заседании главы Большеберезниковского и Большеигнатовского районов рассказали о планах развития муниципалитетов.
Иван Игонов сообщил, что в прошлом году Большеберезниковский район посетили более четырех тысяч туристов. Самые популярные направления - «Дом традиций» в селе Паракино, «Сурский рубеж» и осетровая ферма в селе Николаевка, маршрут «По следам предков», объединяющий села Шугурово и Симкино.
В ближайшее время будут реализованы еще четыре проекта в сфере туризма - создание природного парка в селе Косогоры, центра культуры в селе Нерлей, зоны отдыха в Больших Березниках и парка патриотического воспитания в селе Николаевка. В районе ведется строительство жилья, ремонт дорог, осуществляется реализация ряда инвестпроектов, в том числе планируется наладить производство щебня, выращивание ремонтантной малины и зелени.
Татьяна Полозова рассказала, что в Большеигнатовском районе будут созданы два туристических маршрута. В рамках проекта «Дорогая моя провинция» гости смогут посетить Музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино», Музей боевой славы в Большом Игнатове, Спасо-Преображенскую пустынь и животноводческую ферму в селе Вармазейка. Второй маршрут – православный. 9 июля 2022 года в Большеигнатовском районе пройдет национально-культурный праздник «Раськень Озкс», который является одним из значимых мероприятий событийного туризма.
В районе запланировал ремонт ряда дорог, подготовлена документация для проведения капитального ремонта дома культуры в селе Чукалы в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура».
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В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
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