Студенческие отряды Мордовии сфокусировались на сельскохозяйственном направлении

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Студенческие отряды Мордовии провели работу по развитию и расширению сельскохозяйственного направления. В рамках этой деятельности была организована встреча с Министром сельского хозяйства и продовольствия РМ, а также встреча с участием Главы Мордовии Артёмом Здуновым на базе агрохолдинга «Норов».
Студенческие сельскохозяйственные отряды (ССхО) привлекаются к посевным и уборочным работам сезонного урожая, участвуют в полном цикле переработки рыбы - от погрузки и очистки до упаковки икры, работают на животноводческих комплексах ветеринарами и зоотехниками.
25 февраля в Кочкуровском районе был организован круглый стол, на котором присутствовал Глава Мордовии Артём Здунов, а также работающие в агрохолдинге «Норов» молодые люди На встрече представители агрофирмы рассказали об условиях работы, перспективах, предоставляемых гарантиях, жизни на селе и стимулирующих мерах.
Командир регионального отделения Российских студенческих отрядов Владислав Дубков рассказал о принципах сотрудничества студенческих отрядов республики с будущими работодателями и обратил внимание на привлечение к работе научно-производственные отряды.
Также отдельно была проведена встреча с представителями Министерства сельского хозяйства РМ, на которой обсуждались вопросы увеличение числа бойцов состоящих в с/х направлении, проведение школы командиров и комиссаров для с/х отрядов, налаживание сотрудничества с Министерством сельского хозяйства РМ и открытие в этом году окружного трудового проекта в летний период с привлечением бойцов студенческих отрядов из соседних регионов ПФО.
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