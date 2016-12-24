Студентка Мордовского университета стала финалисткой Национального конкурса «Краса студенчества России»

Студентка Мордовского госуниверситета им. Н.П. Огарева Юлия Могина стала финалисткой Национального конкурса красоты и таланта «Краса студенчества России». Обладательница короны и звания «Краса студенчества России» будет объявлена 6 марта в Самаре.

Юлия Могина активно участвует в творческой жизни университета. Она является организатором и участником художественно-творческих мероприятий, арт-проектов. Юлия – премьер-модель театра моды «Иненармунь» и артист арт-театра «Од Варма». Также она является соорганизатором и участником около 30 художественно-творческих мероприятий и театрализованных представлений – это праздник посвящения в студенты МГУ им Н. П. Огарева «Здравствуй, первокурсник!», адаптивный курс для первокурсников, фестиваль искусств «Татьянин день» и другие.

В 2020 году Юлия Могина стала победителем Всероссийского фестиваля «Калейдоскоп культур – 2020» и молодежного этнофорума «Таба». В 2021 году на конкурсе мисс университета «Сударушка – 2021» девушка получила звание финалиста. Также Юлия – победитель Всероссийского конкурса «Matryoshka Fashion Week – 2021».

На участие в конкурсе «Краса студенчества России» было подано более 300 заявок от студенток вузов и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 35 лет. В заочном этапе девушки прошли не только собеседование, но и представили видео-версии своих творческих номеров. В год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России одним из самых сложных испытаний для конкурсанток стал тест на знание культурных феноменов в отечественной истории. Тем не менее, большинство участниц успешно справились с заданием.

«Краса студенчества России» — это конкурс и общественно важный проект одновременно, в котором эстетика – это лишь одна из составляющих концепции. Изначально в идеях и целях проекта заложены пропаганда нравственных ценностей, их сохранение и преумножение, воспитание через творчество, активизация гражданственности и поощрение социальной самореализации молодежи. Мы выступаем за баланс и гармонию внешней и внутренней красоты личности. Такова позиция организаторов, и участницы ее полностью разделяют. Рост популярности конкурса в студенческой среде – очень хороший маркер этого созвучия наших идей, ценностей и целей», - поделился председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

Очный этап Конкурса пройдет с 1 по 6 марта в Самаре. В рамках последнего этапа участниц ждет ряд индивидуальных испытаний: самопрезентация, фотоэтап, орфографический диктант, творческое выступление и специальные конкурсные задания.

По итогам очного полуфинала будет определен список 12 финалисток, которые будут бороться за главный титул – «Краса студенчества России» в финале 6 марта.