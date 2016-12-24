Режим работы мобильных пунктов вакцинации в марте

Меры поддержки
На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей
1 марта
в районе рынка «Данко» (c 9:00 до 16:00)
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
2 марта
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе гипермаркета «Магнит «Семейный» (пр. 60 лет Октября, д. 2В, c 9:00 до 16:00)
3 марта
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе ТЦ «Спар»(ул. Коваленко, д. 53А,c 9:00 до 16:00)
4 марта
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный»(с 10:00 до 15:00)
в районе рынка «Данко» (c 9:00 до 16:00)
5 марта
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе гипермаркета «Магнит «Семейный» (пр. 60 лет Октября, д. 2В, c 9:00 до 16:00)
в ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, д. 71, с 12:00 до 18:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
6 марта
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
7 марта
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
9 марта
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
10 марта
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
11 марта
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
12 марта
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
13 марта
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
14 марта
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
16 марта
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
17 марта
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
18 марта
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный»(с 10:00 до 15:00)
19 марта
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
20 марта
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
21 марта
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
22 марта
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
23 марта
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
24 марта
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
25 марта
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
26 марта
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный»(с 10:00 до 15:00)
27 марта
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)
28 марта
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
29 марта
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)
30 марта
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
31 марта
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
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На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей
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