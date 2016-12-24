Режим работы мобильных пунктов вакцинации в марте

1 марта

в районе рынка «Данко» (c 9:00 до 16:00)

у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

2 марта

на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)

в районе гипермаркета «Магнит «Семейный» (пр. 60 лет Октября, д. 2В, c 9:00 до 16:00)

3 марта

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

в районе ТЦ «Спар»(ул. Коваленко, д. 53А,c 9:00 до 16:00)

4 марта

на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный»(с 10:00 до 15:00)

в районе рынка «Данко» (c 9:00 до 16:00)

5 марта

в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)

в районе гипермаркета «Магнит «Семейный» (пр. 60 лет Октября, д. 2В, c 9:00 до 16:00)

в ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, д. 71, с 12:00 до 18:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

6 марта

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

7 марта

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

9 марта

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

10 марта

у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

11 марта

на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

12 марта

в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

13 марта

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

14 марта

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

16 марта

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

17 марта

у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

18 марта

на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный»(с 10:00 до 15:00)

19 марта

в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

20 марта

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

21 марта

на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)

22 марта

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

23 марта

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

24 марта

на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)

25 марта

у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

26 марта

в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)

в районе рынка «Заречный»(с 10:00 до 15:00)

27 марта

в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

28 марта

на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)

29 марта

у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

30 марта

на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

31 марта

на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)