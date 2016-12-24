Режим работы мобильных пунктов вакцинации в марте

Наш город

1 марта
в районе рынка «Данко» (c 9:00 до 16:00)
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

2 марта
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе гипермаркета «Магнит «Семейный» (пр. 60 лет Октября, д. 2В, c 9:00 до 16:00)

3 марта
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)
в районе ТЦ «Спар»(ул. Коваленко, д. 53А,c 9:00 до 16:00)

4 марта
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный»(с 10:00 до 15:00)
в районе рынка «Данко» (c 9:00 до 16:00)

5 марта
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе гипермаркета «Магнит «Семейный» (пр. 60 лет Октября, д. 2В, c 9:00 до 16:00)
в ТРЦ «Сити-Парк» (ул. Волгоградская, д. 71, с 12:00 до 18:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

6 марта
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

7 марта
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

9 марта
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

10 марта
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

11 марта
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

12 марта
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

13 марта
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

14 марта
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

16 марта
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

17 марта
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)

18 марта
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный»(с 10:00 до 15:00)

19 марта
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

20 марта
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

21 марта
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)

22 марта
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

23 марта
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

24 марта
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)

25 марта
у Юго-Западного рынка (с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

26 марта
в районе дома №16а по ул. Энгельса (площадка ярмарки выходного дня, с 9:00 до 15:00)
в районе рынка «Заречный»(с 10:00 до 15:00)

27 марта
в районе рынка «Заречный» (с 10:00 до 15:00)

28 марта
на площади Тысячелетия (с 9:00 до 15:00)

29 марта
у Центрального рынка (с 9:00 до 15:00)

30 марта
на бульваре М. Расковой (около сцены, с 9:00 до 15:00)

31 марта
на парковке у магазина «Евроспар» по ул. Ульянова (с 9:00 до 15:00)

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Меры поддержки

На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей

Оперативный штаб

В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля

Личный контроль

Мэр Саранска Игорь Асабин провел совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города по ситуации с коронавирусом

Мозговой центр

В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий

1
Заказать рекламу
1
1
1