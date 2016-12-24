Экс-главе Рузаевского района не дали выскочить «сухой из воды»

Рузаевский суд вынес приговор бывшей главе района Нине Иняткиной – ей все-таки не удалось увильнуть от ответственности. Она была признана виновной в превышении должностных полномочий.

Суд в Рузаевке огласил приговор по уголовному делу чиновницы, десять лет назад передавшей в безвозмездное пользование птицефабрике «Авангард» построенные электросети. Фабрика несколько лет эксплуатировала энергетические объекты и ни копейки не платила в бюджет района. Тем самым, муниципалитету был причинен ущерб от недополученных арендных платежей на 5,2 миллиона рублей.

По данным следствия, в 2009-2011 годы в Рузаевском районе за счет бюджетных средств и по заданию Администрации построили сети электроснабжения протяженностью 11,5 километров и силовую подстанцию. Но эти объекты должностные лица Администрации не поставили на кадастровый учет в качестве муниципального имущества. Потом электросетевое хозяйство передали в безвозмездное пользование птицефабрике «Авангард». Таким образом, с 2011 года бюджет района недополучил свыше 5 миллионов рублей – это размер арендной платы, какую должна была платить коммерческая организация за пользование сетями.

На начальном этапе следствия ущерб оценивался аж в 30 миллионов рублей. На финишной прямой разбирательства ущерб снизился в несколько раз, а Иняткина пошла на полное признание вины. Ведь по статье о превышении должностных полномочий уже истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности. Адвокат Иняткиной по этой причине уже ходатайствовал в суде о прекращении дела. Но силовики «дожали» обвинительный вердикт – Иняткину приговолрили к 1 году условно и на год запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе.