В Мордовии перенесли дату проверки сирен

Репортер

Как сообщает Специальное управление гражданской защиты по РМ, комплексная проверка готовности к применению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Мордовия с применением уличной звукофикации и сети цифрового эфирного телерадиовещания, запланированная на 2 марта 2022 года, переносится на более поздний срок.

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