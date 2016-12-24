В Мордовии перенесли дату проверки сирен

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В Мордовии прошло очередное заседание регионального оперативного штаба
Как сообщает Специальное управление гражданской защиты по РМ, комплексная проверка готовности к применению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Мордовия с применением уличной звукофикации и сети цифрового эфирного телерадиовещания, запланированная на 2 марта 2022 года, переносится на более поздний срок.
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В Мордовии прошло очередное заседание регионального оперативного штаба
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