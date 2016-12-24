В Мордовии перенесли дату проверки сирен

Как сообщает Специальное управление гражданской защиты по РМ, комплексная проверка готовности к применению региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Мордовия с применением уличной звукофикации и сети цифрового эфирного телерадиовещания, запланированная на 2 марта 2022 года, переносится на более поздний срок.