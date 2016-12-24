В Мордовии торговец «контрабандными» сигаретами предстанет перед судом

В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Дубенского района, обвиняемого в торговле «контрабандными» сигаретами.

Как установили полицейские в ходе предварительного расследования, с августа 2020 года по август 2021-го молодой человек приобрел в Москве немаркированные табачные изделия различных наименований на сумму более 2 миллионов рублей. Товар он привез в Дубенский район и складировал в гараже. В последующем предприимчивый товарищ отдавал сигареты на реализацию владельцам торговых точек и продавал напрямую всем заинтересованным лицам.

Часть табачных изделий была обнаружена и изъята сотрудниками УФСБ по РМ совместно с оперативниками УЭБиПК МВД по РМ. В настоящий момент уголовное дело направлено в Атяшевский районный суд для рассмотрения по существу. Кстати, по соответствующей статье парню грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.