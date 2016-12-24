Войнасфейками.рф опроверг информацию о невозможности осуществлять денежные переводы

В комментариях в соцсети «ВКонтакте» начали распространяться ложные сведения, что блокировка SWIFT повлечет за собой невозможность пользоваться банковскими картами и осуществлять денежные переводы.

Сайт войнасфейками.рф оперативно пояснил, что SWIFT и банковские карты – разные финансовые инструменты, а значит никак не связаны друг с другом. SWIFT – мировая межбанковская система передачи финансовой информации, а не платежная система.

Также ростовский банкир Сергей Бондаренко пояснил, что системы MasterCard и Visa работают в рамках отечественной системы НСПК.

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