Войнасфейками.рф опроверг информацию о невозможности осуществлять денежные переводы

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В комментариях в соцсети «ВКонтакте» начали распространяться ложные сведения, что блокировка SWIFT повлечет за собой невозможность пользоваться банковскими картами и осуществлять денежные переводы.
Сайт войнасфейками.рф оперативно пояснил, что SWIFT и банковские карты – разные финансовые инструменты, а значит никак не связаны друг с другом. SWIFT – мировая межбанковская система передачи финансовой информации, а не платежная система.
Также ростовский банкир Сергей Бондаренко пояснил, что системы MasterCard и Visa работают в рамках отечественной системы НСПК.
Напоминаем, что следить за опровержением фейков можно в телеграм-канале: https://t.me/warfakes и в региональном телеграм-канале Мордовии: https://t.me/warfakes_rm
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