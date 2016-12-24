В Саранске «отставной кавалер» разослал знакомым интимные фотки бывшей любовницы

Занятное уголовное дело в ближайшее время рассмотрит суд в Саранске. 34-летний житель мордовской столицы будет отвечать по уголовной статье за нарушение неприкосновенности частной жизни. Получивший отставку кавалер из мстительных побуждений разослал знакомым интимные фотки своей бывшей любовницы.

По информации Следственного комитета по РМ, обвиняемый в 2021 году без согласия фотографировал свою знакомую, с которой поддерживал интимные отношения. После того, как между ними произошла ссора, и женщина отказалась общаться ухажером, он решил ей отомстить. Этот тип разослал знакомым через социальную сеть пикантные фотографии своей бывшей пассии.

Этими действиями мстительный субъект нарушил неприкосновенность частной жизни, а также опорочил «горячими фотками» честь и достоинство потерпевшей перед третьими лицами, причинив тем самым ей моральный вред.

К слову, по 137 статье УК РФ за нарушение неприкосновенности частной жизни можно «отхватить» и до 2 лет лишения свободы.