В Саранске мошенники выманили у 72-летней пенсионерки почти 2 миллиона рублей

В столице Мордовии еще одной несчастной жертвой махинаторов стало больше. 72-летняя жительница Саранска под предлогом защиты своих сбережений перечислила мошенникам почти 2 миллиона рублей.

О хищении 1 миллиона 985 тысяч рублей потерпевшая заявила в полицию 24 февраля. Как рассказала пенсионерка, еще в августе прошлого года ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником ЦБ РФ. Незнакомец сообщил, что злоумышленники пытаются похитить ее сбережения, поэтому женщине необходимо снять деньги и перечислить их на безопасные резервные счета.

На протяжении недели пенсионерка ежедневно обналичивала в банке по 200 тысяч рублей. Все деньги она с помощью банкомата вносила на абонентские номера, продиктованные незнакомцем. При этом, женщине строго-настрого запретили рассказывать об этих действиях родственникам и знакомым, чтобы не нарушить конфиденциальность «секретной операции». Таким образом, жительница Саранска перечислила почти на 80 абонентских номеров более полутора миллионов рублей.

Полгода пожилая женщина пребывала в уверенности, что ее накопления надежно защищены на спецсчетах, и в банк не обращалась. Но в феврале ей вновь позвонил мнимый банковский работник и сообщил, что для «разморозки» резервного счета и возврата денег на личный вклад ей требуется внести комиссию. Пенсионерка взяла в долг у знакомых 400 тысяч рублей, которые также перечислила на несколько абонентских номеров. После этого она решила обратиться в банк, чтобы узнать о сроке возврата сбережений. После общения с реальными сотрудниками финансового учреждения жительница Саранска осознала, что угодила в сети мошенников.

По информации МВД по РМ, в настоящий момент проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленников.