Российская оппозиция надеется избежать западных санкций

Некоторые оппозиционные деятели оказались недовольны тем, что наложенные на Россию санкции могут коснуться их тоже. Они боятся утратить личные депозиты, а также имеющееся за рубежом имущество. Отдельным ударом для оппозиции может стать лишение виз, а это значит, конец отдыха и шопинга за рубежом.

Одним из первых к Западу обратился финансист Андрей Мовчан, заявив, что ограничение депозитов россиян за рубежом и запреты на выдачу виз играют прямо на руку Кремлю.

«Я думаю – возможно среди нас есть те, кто может донести эту информацию до принимающих решение в Великобритании, ЕС и США лично или через медиа», – также сказал Мовчан.

К нему присоединилась телеведущая Ксения Собчак, выразив обеспокоенность насчет санкций, «не имеющих никакого отношения к российской политике или даже активно ей оппонирующих».

«Когда дело запахло жареным, и Запад, и российская оппозиция наконец показали свои истинные лица, – считает председатель Общественной палаты Республики Мордовия Иван Капитонов. – Первые открыто продемонстрировали, что местные агенты, продвигающие западные ценности, для них просто пешки, которых можно запросто кинуть. Вторые фактически признались, что их волнует лишь собственная выгода, а не участь простого народа. И как только оппозиционеры поняли, что в санкциях для них не предусмотрели исключений, они упали на колени и начали умолять своих иностранных хозяев не бросать верных слуг на произвол судьбы. Может быть, над ними даже сжалятся. Посмотрим, как будут развиваться события. Главное, что теперь мы все знаем, кто есть кто, и какие истинные мотивы они скрывают».

Ранее Андрей Мовчан назвал военную операцию на Украине «военным преступлением», а также выразил надежду, что Запад ответит масштабными санкциями, способными сломать российскую экономику.