В России начал работать сайт войнасфейками.рф

Сейчас в соцсетях, электронных СМИ и мессенджерах активно распространяются фейковые новости, связанные с конфликтом на Украине. Большая часть информации связана с якобы неприемлемыми действиями российских военных. Однако такая информация является ложной, а прилагаемые к ней фото и видео в большинстве случаев сделаны в ходе предыдущих конфликтов, включая те, что происходили в других странах.

Основная масса подобных фейков производится на Украине и распространяется через соответствующие каналы. Это подтверждают даже зарубежные СМИ. К примеру, BBC выпустили уже два сюжета с расследованиями о фейковых новостях.

В ответ на это в России группа администраторов неполитических телеграм-каналов объединились и создали новый сайт войнасфейками.рф. Его главная цель – развеивать ложные слухи, вводящие людей в заблуждение. На сайте уже опубликовано больше 60 разборов фейковых новостей о спецоперации.

Также опровержения оперативно размещаются в телеграм-канале проекта https://t.me/warfakes А в регионах начали появляться свои каналы, опровергающие не только федеральные, но и местные фейки. Телеграм-канал Мордовии: https://t.me/sovietsquare

Помимо фейков о конфликте, на просторах российского интернета распространяется и ложная информация, связанная с жизнью общества. Новые санкции оказались очень плодородной почвой для подобных фейков.

«Читаю новости и нередко натыкаюсь на откровенно глупые новости, в которые трудно поверить, – комментирует ситуацию директор ГТРК «Мордовия» Наталия Грановская. – Я много лет работаю с информацией и не понаслышке знаю, что, когда происходят такие важные и масштабные события, как сейчас, всегда появляются некие информационные саботажники. Они настоящие вредители, сеющие хаос с помощью фейковых новостей, как Джокер из «Темного рыцаря» – просто хотят видеть этот мир в огне.



Но самое страшное и печальное, что люди, обезумевшие от паники, готовы верить в любую выдумку. Наверное, даже в прибытие инопланетян, если кто-то вдруг и про это напишет.



Яркий пример – когда пошла информация о якобы сбоях в работе Сбербанка, возникших из-за введенных санкций. За пару дней граждане сняли со счетов больше 111 млрд рублей! В офисы и банкоматы выстраивались огромные очереди. И зачем? Сбербанк, кстати, оперативно опроверг эти слухи и заявил, что все услуги по-прежнему доступны без ограничений.

В общем, это всего лишь один пример. А вместе с ним по соцсетям, мессенджерам и СМИ распространяется множество фейков поменьше».

Рекомендуем не доверять непроверенной информации и узнавать свежие новости только из достоверных источников.

Источник: «Известия Мордовии»